Збережіть нерви та здоров'я тварини: Які породи собак потребують особливого догляду

Якщо ви замислюєтеся про те, щоб завести собаку, важливо знати, що не всі породи однаково підходять для новачків. Деякі породи вимагають особливого догляду, який може бути складним для людей, які не мають досвіду в утриманні собак.

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З належним доглядом і навчанням ви та ваша собака можете стати найкращими друзями на все життя. Про це ветеринар Адам Крістман розповів виданню Best Life Online.

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Ветеринари рекомендують новачкам уникати таких порід собак:

Французькі бульдоги. Ці собаки мають ряд генетичних проблем, які можуть призвести до проблем зі здоров'ям, таких як проблеми з диханням, серцем, колінами та спиною. Вони також потребують особливого догляду за шерстю та шкірою.

Чихуахуа . Ці собаки також схильні до деяких генетичних проблем, таких як проблеми з серцем і очима. Вони також можуть бути агресивними та важкими в управлінні.

. Ці собаки також схильні до деяких генетичних проблем, таких як проблеми з серцем і очима. Вони також можуть бути агресивними та важкими в управлінні. Лабрадори-ретривери . Ці собаки мають багато енергії та потребують регулярних фізичних вправ. Вони також схильні до проблем з суглобами, особливо з колінними суглобами.

. Ці собаки мають багато енергії та потребують регулярних фізичних вправ. Вони також схильні до проблем з суглобами, особливо з колінними суглобами. Німецькі доги . Ці собаки великі та потребують багато їжі. Вони також схильні до деяких генетичних проблем, таких як рак і серцеві захворювання. Їм також потрібно регулярно підстригати нігті.

. Ці собаки великі та потребують багато їжі. Вони також схильні до деяких генетичних проблем, таких як рак і серцеві захворювання. Їм також потрібно регулярно підстригати нігті. Такси. Ці собаки можуть бути агресивними та потребують регулярних фізичних вправ, щоб уникнути надмірної ваги та проблем з хребтом.

Якщо ви хочете завести собаку, але не маєте досвіду в утриманні тварин, краще звернутися до досвідченого заводчика або зоозахисної організації. Вони можуть допомогти вам вибрати породу, яка відповідає вашим потребам і стилю життя.

Ось кілька порад для новачків у утриманні собак:

Почніть з маленьких кроків. Не намагайтеся відразу взяти на себе занадто багато. Почніть з простих завдань, таких як годування та прогулянки, і поступово додавайте нові навички.

Не намагайтеся відразу взяти на себе занадто багато. Почніть з простих завдань, таких як годування та прогулянки, і поступово додавайте нові навички. Знайдіть хорошу школу для собак. Школа для собак допоможе вам навчити свою собаку основним командам і правилам поведінки.

Школа для собак допоможе вам навчити свою собаку основним командам і правилам поведінки. Будьте терплячі. Виховання собаки займає час і зусилля. Не очікуйте, що ваша собака навчиться всього за одну ніч.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

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