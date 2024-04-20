Збереже свіжість протягом кількох тижнів: де найкраще зберігати хліб

Не завжди вдається з'їсти весь хліб одразу. Тому кмітливі господині вдаються до деяких хитрощів щодо його зберігання, щоб він залишався свіжим якомога довше. Розповідаємо, як правильно зберігати хліб, щоб він не черствів і не мав сторонніх запахів. Про це пише ТСН.

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Як правильно зберігати хліб:

У хлібниці. Перш ніж покласти хліб до хлібниці, обробіть внутрішню поверхню оцтом, щоб знищити грибкові бактерії. Продукт треба обмотати пергаментом у декілька шарів. Якщо немає паперу, можна скористатися фольгою. Ще можна покласти хліб на зберігання до емальованої каструлі, також попередньо обгорнувши його пергаментним папером чи фольгою. Не варто зберігати разом різні види хліба – чорний і білий, бо тоді швидко зіпсуються обидва продукти. Можна загорнути продукт для зберігання у лляну тканину, так він довше залишатиметься свіжим.

У холодильнику. Оскільки низька температура запобігає зростанню дріжджових бактерій, хліб чудово зберігає свою свіжість у холодильнику. Спочатку загорніть продукт у пергаментний папір, потім покладіть його до герметичного пакета і туго зав’яжіть. Таким чином ви зможете захистити хліб від вбирання сторонніх запахів. У холодильнику продукт зберігається дуже добре й довго. Перш ніж вживати хліб з холодильника, розігрійте його в мікрохвильовці чи духовці. Ще можна потримати його над парою.

Оскільки низька температура запобігає зростанню дріжджових бактерій, хліб чудово зберігає свою свіжість у холодильнику. Спочатку загорніть продукт у пергаментний папір, потім покладіть його до герметичного пакета і туго зав’яжіть. Таким чином ви зможете захистити хліб від вбирання сторонніх запахів. У холодильнику продукт зберігається дуже добре й довго. Перш ніж вживати хліб з холодильника, розігрійте його в мікрохвильовці чи духовці. Ще можна потримати його над парою. У морозилці. Якщо зберігати хліб у морозилці, він, звісно, втратить свою м’якість, але не черствітиме впродовж двох місяців. Щоб заморозити продукт, спочатку наріжте його на скибочки, потім покладіть до герметичного пакета. В разі потреби діставайте потрібну кількість і кладіть до мікрохвильової печі для розморожування.

Нагадаємо, ми вже писали, як краще зберігати хліб.

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