Соковиті булочки на сковороді з ніжного тіста

МʼЯСНІ БУЛОЧКИ НА ПАТЕЛЬНІ

Це може і не найкорисніша страва, але точно дуже смачна: соковита начинка, повітряне, ніжне тісто та хрумка скоринка.

Інгредієнти:

• Борошно — 250 г;

• Цукор — 5 г;

• Вода тепла — 140 г;

• Дріжджі — 7 г;

• Сіль — 2 г;

• Олія — 10 г;

• Свиний фарш — 200 г;

• Цибуля зелена — 15 г;

• Сіль, перець;

• Паприка — 3 г;

• Часник сухий;

• Соус унагі — 10 г;

• Кунжутна олія — 3 г;

• Вода — 30 мл.

Спосіб приготування:

1. В теплу воду додати цукор та дріжджі й залишити на 5 хвилин.

2. Додати сіль, олію, борошно, замісити тісто й залишити в теплому місці на 30-40 хв.

3. До фаршу додати спеції, олію, воду, унагі й замісити.

4. З тіста розкачати "шайби", діаметром 5-7 см, покласти в середину 1 ч. л. начинки та заліпити.

5. На пательню викласти булочки, влити воду та готувати, періодично перевертаючи з боку на бік, щоб рівномірно просмажити. Адже на цій пательні вони точно не прилипнуть.

Готувати 7-10 хв.

6. В кінці додати кунжут.

Зберігайте та готуйте легко!