Соковите куряче філе: готуй, як шеф на своїй кухні

БЛОГ

Відео дня

Ділюсь головними секретами, як зробити куряче філе соковитішим!Це стосується будь-якої птиці.

Перший секрет: пресолтинг - витримка свіжого філе у розчині харчової солі:

На 1кг птиці:

1 літр води60г солі, але можна й менше (читай далі)

Окремо доводжу до кипіння 100г води та спеції: чорний та духмяний горошок, лаврове листя, часник, розмарин та чебрець. А потім додаю до основного розчину та кладу ще 200г льоду для охолодження.

додаю курку і ставлю у холодильник на 4-6 годин. Цілу птицю бажано 8.

Другий секрет - класні пательні. Особисто для мене якість пательні є дуже важливою. Я в захваті від сучасної серії пателень 3d cube від Vinzer @vinzer.ukraineПросто рекомендую спробувати - вони круті. Такими зараз користуються професійні шефи в усьому світі. Вони одразу вирізняються поміж інших особливою поверхнею, якістюсталі та її товщиною і, звісно, універсальністю в користуванні - ви вже бачили її в мене багато разів у моїх відео!

подивіться на філе, як на стейк. Протріть його від вологи серветкою і розігрійте пательню з олією!

потім посмажте філе до рум’яності з однієї сторони 2 хвилини, з іншої 2 хвилини, потім повторити обсмажку по 1-й хвилині і зняти курку з пательні. Дати постояти окремо в теплому місці 10 хвилин.Останній етап:

я розігрів пательню, поклав на неї філе, шматочок масла, трави та битий часник і прогріваю філе ще по 30 секунд з кожної сторони, поливаючи пінистим гарячим жиром.

Все! Філе готово!Не треба ніякої духовки.

Я ще навіть відчуваю пальцями, що філе ледь "живе" на дотик - наче трішки сире. Але не хвилюйтесь - завдяки солі воно готується швидше і залишиться соковитим!

Тому важливо не переготувати мʼясо - бо буде так само сухе!

Щоб по смажити ще швидше ( за один раз) - розріже просолене філе навпіл!

Ну, все! Зберігайте рецепт.