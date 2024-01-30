Знижує ймовірність гіпертонії: чому варто регулярно їсти чорний шоколад

Як виявляється, чорний шоколад – це не лише смачний десерт, але й корисний для здоров‘я продукт. Про це повідомляється у дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports. Воно показало, що регулярне споживання темного шоколаду може знизити ризик розвитку гіпертонії.

Відео дня

Група кардіологів з лікарні Шаосіна спільно з колегами з лікарні Чжуцзі використовувала метод менделівської рандомізації для аналізу даних 64 945 осіб. Вони виявили, що люди, які споживали темний шоколад, мали на 10% нижчий ризик розвитку гіпертонії, ніж ті, хто не споживав темний шоколад.

Гіпертонія – це хронічне захворювання, при якому кров’яний тиск у артеріях занадто високий. Вона може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інсульт, серцеві захворювання та ниркова недостатність.

Темний шоколад містить флаваноли, які є потужними антиоксидантами. Вони можуть допомогти розширити кровоносні судини, що може знизити кров’яний тиск.

Читайте також: Як вибрати якісний та натуральний шоколад: прості поради

Це дослідження не доводить, що темний шоколад є ефективним способом лікування гіпертонії. Однак воно свідчить про те, що вживання темного шоколаду може бути корисним для людей, які мають ризик розвитку цього захворювання.

Дослідники рекомендують подальші дослідження, щоб визначити, чи може темний шоколад бути ефективним засобом для зниження кров’яного тиску.

Нагадаємо, ми вже писали, який шоколад найкорисніший.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!