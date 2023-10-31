Знімає стрес та знижує ризик інсульту: Фахівці назвали 7 переваг чорного чаю

Обидва види чаю, чорний та зелений, виготовляються із листя рослини Camellia Sinensis і відрізняються за способом обробки сировини.

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В матеріалі dsnews.ua розглянули користь чорного чаю для вашого організму, яка виявляється більш широкою, ніж можна було б уявити. До того ж чорний чай корисний для травної системи та покращує обмін речовин. Проте, важливо вибирати якісний чорний чай без додатків і гарної якості.

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Надає енергію: Чорний чай містить менше кофеїну, аніж його зелений аналог, але якість цього кофеїну сприяє поліпшенню обміну речовин та функціонуванню нирок. Це також позитивно впливає на кровопостачання мозку та сприяє стимуляції дихальної системи. Здоров'я серцево-судинної системи: Наукові дослідження підтверджують, що вживання чорного чаю двічі на день зменшує ризик інсульту на 21%, що робить його корисним для серцево-судинної системи. Здоров’я порожнини рота: Чорний чай особливо корисний для зубів, оскільки він не тільки зменшує утворення зубного нальоту, але й створює захисний бар'єр проти бактерій, які можуть спричинити пошкодження зубів. Антиоксидант: Чорний чай багатий поліфенолами, які запобігають впливу вільних радикалів, що сприяє підтримці життєздатності клітин організму. Здоров'я кісток: Цей напій сприяє зміцненню кісток та може запобігати захворюванням, таким як артрит. Знижує ризик розвитку діабету: Дослідження показують, що люди, які вживають дві чашки чорного чаю на день, мають на 70% менший ризик захворіти на діабет 2 типу. Знімає стрес: Чорний чай має тривалі заспокійливі властивості завдяки амінокислоті, яка здатна знизити рівень кортизолу, гормону стресу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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