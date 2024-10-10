Складна головоломка, яка визначить гостроту вашого зору: спробуйте знайти горобця на фото

Оптичні ілюзії можуть дивувати й змушувати нас ставити під сумнів власну спостережливість. Важко усвідомити, чому наші очі інколи "підводять" нас у таких дрібницях.

Перед вами фото корів, які, швидше за все, блукають у пошуках їжі серед дерев. На зображенні також видно дорогу та дерев'яний паркан. Ваше завдання виглядає простим, але насправді є досить складним – потрібно знайти маленького горобця. Про це пише УНІАН.

Ці птахи добре вміють залишатися непоміченими, а часу обмаль – у вас лише 10 секунд. Вам потрібно встигнути уважно роздивитися кожну деталь зображення, зберігаючи концентрацію.

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Спробуйте знайти горобця на цьому фото. Джерело: УНІАН

Завдання виявилося надто складним і ви потребуєте підказки? Спробуйте пошукати горобця в тих місцях, де він зазвичай зустрічається в природі.

Нижче ми надамо правильну відповідь з поясненням.

Де знаходився горобець?

Птах заховався серед зеленої трави, щоб бути непомітним для людей і тварин.

Розгадка головоломки. Джерело: УНІАН

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