Сльози та кошмари: Чому не можна сміятись на ніч

Багатьом у дитинстві говорили: "не смійся на ніч – вранці плакати будеш". Здається, що це просто народна приказка або забобон, але насправді, вчені, які вивчають проблеми сну, стверджують, що ця прикмета може мати під собою деяку підставу. Зв'язок між сміхом і нервовою системою може призвести до труднощів із засипанням та непокоєм під час сну.

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Спеціалісти у галузі сомнології зауважують, що емоції, такі як сміх, можуть викликати збудження нервової системи, пише OBOZREVATEL. Це призводить до того, що людина важко може заснути, її турбуватимуть нав'язливі думки, і навіть якщо вдасться заснути, то велика ймовірність того, що ціла ніч будуть снитися кошмари.

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Слід зазначити, що це не тільки призводить до поганого сну, але також може призвести до погіршення фізичного самопочуття. Уранці ви можете відчувати себе розбитими і втомленими. Також, може виникнути головний біль чи проблеми з тиском. Ваша увага буде розсіяною, і важко буде сконцентруватися на важливих завданнях, що може призвести до труднощів і проблем у роботі чи повсякденному житті.

Особливо важливо уникати сміху перед сном у дітей. Діти мають дуже вразливу нервову систему, і будь-які збурення їх режиму сну може вплинути на їхнє фізичне та психічне здоров'я. Тому важливо створити перед сном спокійну та релаксуючу атмосферу для дітей, наприклад, читати їм казки, колискові, проводити теплу ванну або дати улюблену іграшку.

Ці поради стосуються не тільки дітей, але й дорослих. Перед сном важливо уникати стресів та емоційних збурень. Рекомендується відкласти смартфон і не читати новини. Краще взяти теплу ванну, з'їсти легку страву (наприклад, яблуко або салат), послухати спокійну музику. Якщо вам подобається читати перед сном, оберіть приємну та цікаву історію, а гостросюжетні трилери залиште на денний час. Зберігайте спокій та готуйте свою нервову систему до засипання, і ваш сон буде спокійним і відновлювальним.

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