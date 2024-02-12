Варто бути обережним: чого чекати, якщо порвався ланцюжок
Вже давно відомо, що ювелірні прикраси володіють не лише естетичною цінністю, але й певною енергетикою. Езотерики стверджують, що протягом життя вони накопичують інформацію про свого власника, а також можуть впливати на його долю.
Є 4 поширені прикмети, пов'язані з ювелірними прикрасами, на які рекомендується звертати увагу.
Про це пише ganok.
Потемніння або почорніння ланцюжка:
Зміна кольору ланцюжка може свідчити про недуги в організмі його власника. Це своєрідний "сигнал" про те, що в організмі не все гаразд і йому потрібна увага.
Порваний ланцюжок:
Для заміжньої жінки розірваний ланцюжок може віщувати конфлікти з чоловіком. У самотньої людини це може бути ознакою наявності зовнішнього негативу, адже вважається, що ланцюжок ламається, коли він більше не здатний захистити від нього.
Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає
Втрачений ланцюжок:
Втрата ланцюжка езотерики трактують як знак того, що людина збилася з правильного шляху. В такому випадку рекомендується зупинитися, переглянути свої плани та життєві цілі.
Чужий ланцюжок:
Не рекомендується підбирати ювелірні прикраси, навіть якщо вони вам дуже сподобалися. Це може призвести до неприємностей, невдач, а можливо, навіть до самотності.
Пам'ятайте, що ювелірні прикраси - це не просто красиві дрібнички. Вони можуть стати вашими талісманами й оберегами, або ж, навпаки, джерелом проблем. Тому ставтеся до них з увагою й прислухайтеся до їхніх "підказок".
Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети та забобони пов‘язані з подушками.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!