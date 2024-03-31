Солодкий секрет городників: як одна ложка цукру може значно збільшити врожай

Кожен господар хоче побачити на своїй ділянці щедрий врожай, особливо після важкої праці, проведеної в саду чи на городі. Фахівці рекомендують використовувати один простий і перевірений спосіб.

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Якщо сезон цвітіння не задовольнив очікувань, слід скористатися способом наших бабусь та дідусів – ложкою з цукром. В такому випадку вона відіграє роль приманки для бджіл, які відповідають за запилення квітів, що сприяє збільшенню врожайності. Як це працює, розповідає ТСН.

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Як правильно використовувати ложку з цукром

Приманка для бджіл готується наступним чином: необхідно взяти дві столові ложки гранульованого білого цукру і розчинити їх в одній столовій ложці теплої води. Отриману суміш переносять в маленьку ємкість. Це може бути кришка чи стара ложка.

Підгодівлю для бджіл залишають у затишному місці на городі або в саду поруч з квітковими грядками, кущами чи фруктовими деревами.

Такий метод підходить для використання не лише навесні. Він може бути застосований протягом усього літа і навіть восени. Бджолам точно сподобаються такі ласощі, вони будуть частіше літати до вас на ділянку, сідати на квіти й запилювати їх. Це, своєю чергою, призведе до гарного врожаю овочів, фруктових дерев та ягідних кущів.

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