Скумбрія на вугіллі: рецепт смачненької рибки, що тане у роті
Скумбрія на вугіллі.
Обожнюю рибку, особливо приготовану на багатті.
Сьогодні ділимось з вами рецептом смачненької рибки, що тане у роті
Вам знадобиться:
- Скумбрія- 2 шт;
- Копчена паприка- 1 ч.л;
- Чорний мелений перець;
- Сіль;
- Часник - 4 зубчики;
- Сік ½ лимону;
- Олія- 150 мл;
- Спеція для шашлику (за бажанням)
Процес приготування:
* Скумбрію почистити й порізати на шматочки. Вирізати хребет та видалити кістки.
* Для приготування маринаду, змішати всі інгредієнти.
* Рибу помістити в пакет слайдер, або в посудину з кришкою, залити маринадом, перемішати та залишити на 30 хв.
* Тим часом можна зайнятись багаттям
* Замариновану рибу нанизати на шампур і запікати до готовності, на розпеченому вугіллі.
Зберігайте! Такого ви ще точно не куштували!