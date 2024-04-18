Скумбрія на вугіллі: рецепт смачненької рибки, що тане у роті

Скумбрія на вугіллі.

Обожнюю рибку, особливо приготовану на багатті.

Сьогодні ділимось з вами рецептом смачненької рибки, що тане у роті

Вам знадобиться:

- Скумбрія- 2 шт;

- Копчена паприка- 1 ч.л;

- Чорний мелений перець;

- Сіль;

- Часник - 4 зубчики;

- Сік ½ лимону;

- Олія- 150 мл;

- Спеція для шашлику (за бажанням)

Процес приготування:

* Скумбрію почистити й порізати на шматочки. Вирізати хребет та видалити кістки.

* Для приготування маринаду, змішати всі інгредієнти.

* Рибу помістити в пакет слайдер, або в посудину з кришкою, залити маринадом, перемішати та залишити на 30 хв.

* Тим часом можна зайнятись багаттям

* Замариновану рибу нанизати на шампур і запікати до готовності, на розпеченому вугіллі.

Зберігайте! Такого ви ще точно не куштували!