Приховують недоліки та підкреслюють красу: топ стрижок, які завжди будуть в моді

Зачіска виступає невід'ємним доповненням жіночого образу, здатним радикально змінити зовнішній вигляд та підкреслити природну вроду. Правильно підібрана стрижка дозволяє відмовитися від надмірного макіяжу.

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Зачіска має властивість акцентувати індивідуальність жінки, трансформувати її стиль та навіть загальне сприйняття оточуючими. Фахівці сфери краси назвали кілька зачісок, які роблять представниць прекрасної статі ще привабливішими та яскравішими. Про це пише Радіотрек.

Каре з рівним зрізом

Класичне каре з рівним зрізом дає змогу привернути увагу до гарної лінії підборіддя та вилиць. Додавши коротку чілку, можна зробити акцент на очі. Така зачіска ідеально підходить модницям різного віку та відкриває простір для експериментів з укладанням.

Віскі

Стрижки віскі - ідеальний варіант для жінок, які прагнуть підкреслити вилиці. Ця модель є черговою модифікацією відомого піксі. Однак у даному випадку стрижка має більш різкі лінії, особливо в області вилиць та нижньої третини обличчя. Саме вони додають образу вишуканості та чарівності, підкреслюючи жіночу красу. Крім того, така зачіска матиме чудовий вигляд, навіть якщо не витрачати багато часу на укладання.

Контурний боб

Боб до середини шиї здатний підкреслити виразні риси обличчя. Створюючи таку зачіску, майстер робить кілька пасом, які виділяють контури обличчя. При цьому рівний зріз може посилити цей ефект, а локони, що обрамляють обличчя, зроблять вилиці більш виразними, а щоки - менш пухкими.

Об'ємна чілка-штора або бічна чілка

Щоб підкреслити очі та вилиці, можна просто зробити об'ємну чілку-штору у стилі 70-х. Вона зробить обличчя виразнішим та стрункішим. Це особливо актуально для жінок із круглим обличчям. Щодо косої бічної чілки, то вона додасть асиметрії, відволікаючи увагу від великого носа або круглих щік.

Короткий каскад

Жінкам, які бажають надати обличчю виразності, чудово підійде короткий каскад. Невипадково саме ця стрижка така популярна серед голлівудських зірок. Вона без надмірних зусиль дозволяє створити стильне укладання, надати волоссю бажаного об'єму та привернути увагу до очей, губ і вилиць.

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки підходять для короткого волосся.

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