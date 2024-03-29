Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 29 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційні курси валют на 29 березня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 39,22 грн, 1 євро – 42,36 грн, 1 польський злотий – 9,82 грн.

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UAportal розповів, в обмінних пунктах середній курс долара США становить 39,35 грн за купівлю, а продають за 39,45 грн. Євро купують за 42,77 грн, а продають за 42,95 грн. Злотий купують за 9,82 грн, а продають за 9,94 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,85 – 39,45 грн.

ПУМБ: 39,00 – 39,50 грн.

Укрсиббанк: 38,95 – 39,55 грн.

Укрексімбанк: 39,00 – 39,60 грн.

Євро

ПриватБанк: 42,05 – 43,05 грн.

ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.

Укрсиббанк: 42,00 – 42,90 грн.

Укрексімбанк: 42,30 – 43,10 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,72 – 9,95 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.

Укрексімбанк: 9,65 – 9,95 грн.