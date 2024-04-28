Скільки потрібно вживати фолієвої кислоти та в яких продуктах вона міститься
Що Вам необхідно знати про вітамін В9?
Фолієва кислота:
- бере участь у багатьох біологічних процесах
- підтримує імунну систему та позитивно впливає на функції кишечнику та печінки
- необхідна для профілактики ускладнень вагітності (дефекти нервової трубки)
- відіграє важливу роль у синтезі ДНК, поділі клітин і утворенні еритроцитів
В яких продуктах міститься та в якій кількості?
Сочевиця
▫️100 г сочевиці містить 358 мкг фолієвої кислоти, що становить 90% рекомендованої добової норми для дорослої людини.
Яловича печінка
▫️100 г продукту міститься 215 мкг фолієвої кислоти, що становить приблизно 54% від рекомендованої добової норми.
Буряк
▫️ 100 г сирого буряка містить 148 мкг фолієвої кислоти, або 37% від рекомендованої добової норми.
Листова зелень
▫️ 100 г сирого шпинату містить 58 мкг фолієвої кислоти. Листова зелень, як-от капуста, шпинат і рукола, має низьку калорійність, але містить багато необхідних поживних речовин.
Брокколі
▫️100 г брокколі містить 57 мкг фолієвої кислоти. Цікаво, що той самий розмір порції вареної брокколі містить 168 мкг фолієвої кислоти.
Квасоля
▫️100 г вареної квасолі містить 131 мкг фолієвої кислоти.
Зерна
Багато зернових, такі як крупи, макаронні вироби та хліб, збагачені фолієвою кислотою. Вміст фолієвої кислоти різниться в різних продуктах.
Оптимальна кількість, яка задовольняє щоденну потребу дорослого, становить 400 мкг. Однак під час вагітності та лактації ці потреби збільшуються.
Продукти з високим вмістом фолієвої кислоти, можуть допомогти задовольнити щоденні потреби даного вітаміну.