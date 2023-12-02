Сяятимуть чистотою: Як зробити саморобний засіб для чистки підвіконь

Досвідчені господарки, які вже ділилися корисними лайфхаками з прибирання на кухні, нині розкрили секрети ефективного догляду за підвіконням.

Відео дня

Ця частина вікна з часом схильна до жовтіння, навіть якщо ви регулярно вологе прибираєте. Про це пише видання useti.org.ua. Жовтіння підвіконня відзначається особливо чітко на кухні, де пластикові поверхні піддаються впливам від приготування та забруднення від жиру.

Читайте також: Як скотч може полегшити життя: лайфхаки

Такий стан може значно вплинути на естетику вікна та загальний вигляд квартири. І хоча вологе прибирання є звичайною практикою, відмити підвіконня від жовтіння може бути завданням складнішим.

Але у досвідчених господинь є простий і ефективний спосіб, як зробити пластикове підвіконня сніжно-білим. Спочатку потрібно взяти однакові частини звичайної солі та соди і змішати їх. Потім додайте лимонний сік до отриманої суміші до тих пір, поки не утвориться кремоподібна консистенція.

Отриманий розчин наносимо на поверхню підвіконня. Зверху додаємо невелику кількість рідкого мила або засобу для миття посуду. Після п'ятихвилинного чекання використовуємо звичайну губку для видалення розчину. Поверхню обробляємо вологою ганчіркою і витираємо сухо. В результаті ваше підвіконня буде блискучим і чистим.

Нагадаємо, ми вже писали, як відмити ванну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!