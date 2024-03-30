Сінабони з вишнею та шоколадом

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Я обожнюю ласощі та експерименти і цього разу я приготував для вас ці відомі булочки з корицею ще й з вишнею та шоколадом - це дуже смачно!

Тож до рецепту.

Тісто:

300 мл молока

10г сухих дріжджів (25 г свіжих)

60г цукру

150 г борошна

Змішую усі інгредієнти, і даю добре підійти.

Далі:

дрібка солі

110г яйця -2 шт.

90г цукру

460г ( до 500) борошна

10г розпушувачу

125 г масла 82%

у перше тісто додаю яйця та цукор, перемішую добре, додаю борошно та розпушувач,

замішую тісто і наприкінці вмішую шматочками масло кімнатної температури.

Краще все це робити комбайном

Даю тісту підійти.

розподіляю тісто тоненьким шаром, прямокутником на столі (стіл та руки трішки змащую олією)

На тісто мащу мʼяке вершкове масло і посипаю сумішшю цукру та кориці:

125 г вершкового масла

160г цукру

20г кориці

300г вишні та

100г подрібненого шоколаду

наверх, цього разу я додав 300г розмороженої вишні без кісточок, кімнатної температури ( з 500г замороженої)

та подрібнений шоколад, згортаю у не плотний рулет, нарізаю ниткою на 18-20 булочок,кладу на деко і даю добре підійти.

випікаю при температурі 185 градусів.

як тільки дістав булочки з духовки, поливаю їх підготовленою заливкою:

-540г сметани 20-25%

-100г цукру

Даю трішки просочитись і їмо ще теплими з ложкою - щоб увесь соус зібрати.

Зверху ще можна додатково полити розтопленим шоколадом з вершками 50/50

А ще крем-сир

"Як Філадельфія"

Зі сметани.

540г сметани 20%

3г солі

сметану розміщати з сіллю і викласти на сито з марлею у 2 шари, і дати відстоятися ніч!

В мене вийшло 375 г ніжного і дуже кремового сиру, який може зберігатись у холодильнику 7-10 днів!

Смачних вам вражень.