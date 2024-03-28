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Здоров'я

Симптоми та причини нестачі магнію

Тетяна Фіалкова

Симптоми та причини нестачі магнію

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Магній відповідає більш ніж 300 біохімічних реакцій в організмі.

Виснажується магній у нас дуже швидко на тлі стресу, гострого та хронічного.

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Но есть и другие причины:

 

 

~ активные тренировки

 

~ ОРВИ и хронический заболевания

 

~ употребление кофе и алкоголя

 

~ прием высоких дозировок витамина D

 

~ некоторые фарм препараты (гормональные, антациды, антибиотики, кортикостероиды, мочегонные)

 

~ большие дозы кальция

 

~ низкая кислотность в желудке

 

~ избыточное потребление простых углеводов.

 

 

 

Mg способствует выработке гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК или GABA), нейромедиатора, который успокаивает и способствует сну. Недостаток магния приводит к нарушению качества сна.

 

 

 

Mg способствует увеличению выработки мелатонина, а значит, косвенно влияет на еженощные процессы восстановления иммунной системы и разнообразные anti-age эффекты от мелатонина (превенция старения).

 

 

 

Mg тесно связан с молекулой АТФ - основным переносчиком энергии в клетках, и играет важную роль в производстве энергии. Mg поддерживает функцию митохондрий, а значит энергию клетки, работу мышц, регулирует воспалительные процессы в теле.

 

 

 

Если ваш сон сейчас сильно страдает, обратите внимание на глицинат / глицерофосфат магния - это лучшее средство для сна. Также эта форма магния работает с тревожностью, аритмией, экстрасистолами, высоким артериальным давлением.

 

 

 

При запорах отлично работает форма цитрат или сульфат магния. Но при чувствительной слизистой желудка/гастритах/дуоденитах используем аккуратно, так как может раздражать слизистые.

 

 

 

Малат магния - отлично помогает при головных болях, в период болезненных ПМС, при депрессии.

 

 

 

Не забывайте принимать Mg, если вы регулярно восполняете дефицит витамина D препаратами.

 

 

 

Симптомы дефицита Mg:

 

•хроническая усталость

 

•подергивание век

 

• судороги

 

•головная боль и мигрени

 

• мышечная слабость

 

•синдром беспокойных ног

 

•нарушения сна

 

• наличие ПМС

 

•раздражительность, тревожность, апатия, депрессивность.

 

•запоры

 

•высокое артериальное давление

 

•остеопороз

 

•сердечные аритмии.

Джерело:Facebook

Здоров'я