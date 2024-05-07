Доглядальниця назвала 4 найбільш неслухняні породи собак

Жінка, яка працює вигульником собак, поділилася своїм досвідом роботи з чотирма породами, які вона вважає "найжахливішими". Її розповідь, опублікована на Reddit, викликала жваве обговорення.

Перед тим, як завести собаку, важливо ретельно вивчити особливості породи, щоб переконатися, що ви зможете забезпечити їй необхідний догляд та дресирування. Не існує "поганих" порід собак, але є собаки, які не підходять для людей з певним способом життя чи досвідом, пише Mirror.

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"Невротичні" пухнастики:

Помісь золотистого ретривера і пуделя: Ця собака, за словами вигульника, "гавкає на все" і "не слухає жодних команд". Її "невротична" поведінка робить прогулянки справжнім кошмаром.

Ця собака, за словами вигульника, "гавкає на все" і "не слухає жодних команд". Її "невротична" поведінка робить прогулянки справжнім кошмаром. Берндудль (помісь бернського гірського собаки і пуделя): Ще один "неврівноважений" вихованець, який постійно "грає в доганялки", "намагається з'їсти дерева, кроликів тощо". Її вага понад 100 фунтів робить цю поведінку ще більш небезпечною.

Несподівані сюрпризи:

Бостон-тер'єр: Цей "малюк" виявився "дуже сильним" і "тягнув мене сильніше, ніж будь-який собака, якого я коли-небудь вигулювала". Додатковим "бонусом" стало те, що після туалету йому "доводилося витирати дупу".

Відомі "дратувальники":

Біглі: Їх "гавкіт - це просто жах", який "ніколи не закінчується". За словами вигульника, ці собаки також "доволі агресивні" щодо інших собак.

Їх "гавкіт - це просто жах", який "ніколи не закінчується". За словами вигульника, ці собаки також "доволі агресивні" щодо інших собак. Дудлі (помісі з пуделем): Їх гавкіт не поступається біглям, а до "агресії" додається ще й "надмірна енергійність".

Важливо зазначити:

Досвід цієї жінки не є універсальним. Вона описує лише свій особистий досвід роботи з певними собаками цих порід.

Більшість собак, незалежно від породи, при належному вихованні та догляді можуть стати чудовими компаньйонами.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

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