Шпинатні млинці: яскраві, поживні та корисні

ШПИНАТНІ МЛИНЦІ

Пропоную поекспериментувати та приготувати яскраві, корисні, смачні та дуже ніжні млинці.

Вони сподобаються абсолютно всім та точно здивують ваших близьких.

Інгредієнти:

• Яйця — 2 шт;

• Шпинат — 50 г;

• Сіль — 2 г;

• Перець — 1 г;

• Борошно 30 г

• Олія — 30 мл;

• Молоко — 80 мл;

• Крем сир — 50 г;

• Помідор — 40 г;

• Авокадо — 1 шт;

• Рукола — 20 г.

Приготування:

1. В стакан розбити яйця, додати шпинат, сіль / перець, олію, борошно та молоко. Ретельно перебити до однорідної консистенції.

2. Смажити млинці на добре розігрітій пательні, по 40 секунд з кожного боку.

3. Млинець розрізати від середини та поділити умовно на 4 частини. На кожну частину викласти начинку: крем сир + помідор + авокадо + рукола.

Також гарно смакують з солоним лососем.