Шпинатні млинці: яскраві, поживні та корисні
ШПИНАТНІ МЛИНЦІ
Пропоную поекспериментувати та приготувати яскраві, корисні, смачні та дуже ніжні млинці.
Вони сподобаються абсолютно всім та точно здивують ваших близьких.
Інгредієнти:
• Яйця — 2 шт;
• Шпинат — 50 г;
• Сіль — 2 г;
• Перець — 1 г;
• Борошно 30 г
• Олія — 30 мл;
• Молоко — 80 мл;
• Крем сир — 50 г;
• Помідор — 40 г;
• Авокадо — 1 шт;
• Рукола — 20 г.
Приготування:
1. В стакан розбити яйця, додати шпинат, сіль / перець, олію, борошно та молоко. Ретельно перебити до однорідної консистенції.
2. Смажити млинці на добре розігрітій пательні, по 40 секунд з кожного боку.
3. Млинець розрізати від середини та поділити умовно на 4 частини. На кожну частину викласти начинку: крем сир + помідор + авокадо + рукола.
Також гарно смакують з солоним лососем.