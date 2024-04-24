Шпинат, суп та ягня: що їдять на Великдень у різних країнах світу

Великдень - одне з найважливіших християнських свят, яке відзначають в усьому світі. Попри те, що святкові традиції та страви можуть відрізнятися, воно завжди об'єднує людей за щедрим столом. В різних країнах святкові великодні страви різняться. Пропонуємо вам дізнатись, що ставлять на святковий стіл у країнах Європи. Про це пише ТСН.

Що готують на Великдень у Німеччині

Святкування Великодня у Німеччині розпочинається з четверга, який називають "зеленим четвергом". У цей день споживають зелені супи, соуси, шпинат, петрушку та цибулю. У Страсну п'ятницю традиційно їдять рибу. Проте у неділю на пасхальний стіл подають м'ясні страви, такі як баранина та смажене ягня. Бранденбурзьке ягня (Brandenburger Lammfleisch) – це нарізана кубиками баранина з цибулею, яку зазвичай подають із зеленою квасолею та картоплею.

Німці готують великодній пиріг, схожий на нашу паску. Тісто замішують на молоці, додають багато яєць та родзинок. Потім заплітають його у вигляді коси й запікають в овальній формі.

На Великдень у Німеччині також популярним є торт у формі ягняти (Lammkuchen).

Що готують на Великдень у Польщі

Біла ковбаса, житній суп, маковий рулет та сирний пиріг – традиційні страви на пасхальні дні у Польщі.

Великдень – свято копченого м'яса та шинки, а центральне місце на святковому столі посідає біла ковбаса. Це некопчена рубана свиняча ковбаса у натуральній оболонці, приправлена сіллю, чорним перцем, часником та майораном. У традиційному супі "журек" та у великодньому кошику зазвичай є варена біла ковбаса. Обов'язковою стравою є "бабка" (торт із дріжджового тіста): за традиційним рецептом для багатих сімей використовували не менше 60 яєць. На Великдень у Польщі також печуть мазурок – плоский пиріг із різних видів тіста, прикрашений мармеладом, шоколадною глазур'ю, сухофруктами чи горіхами.

Що їдять на Великдень у Франції

Традиційною пасхальною стравою є L'Agneau Pascal (Великоднє ягня). Ягня символізує одночасно жертвопринесення Христа та початок нового життя. Ягнят випікають із тіста, використовуючи старовинні керамічні форми.

Замість традиційного великоднього десерту чи випічки, французи переважно їдять шоколадні ласощі та яєчні вироби.

Що їдять на Великдень в Іспанії

Всі іспанці люблять torrijas/торріхас – це грінки, вимочені в солодкому молоці або вині з додаванням спецій та меду, а потім обсмажені на оливковій олії.

Пасхальна випічка в іспанців – це Mona de Pascua, круглий кекс, оздоблений кольоровим пір'ям. Кожна господиня прикрашає його на свій смак, зазвичай шоколадними фігурками, солодкими кульками, горіхами чи меренгами.

Це лише кілька прикладів того, як люди в різних країнах світу святкують Великдень. Кожна страва має свою історію та символіку, роблячи це свято ще більш особливим та незабутнім.

Нагадаємо, ми вже писали, що має бути у пасхальному кошику.

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