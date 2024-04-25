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Шоколадний мус з вишнею: ідеальне поєднання

Ліза ГлінськаЛіза Глінська

Шоколадний мус з вишнею: ідеальне поєднання
Шоколадний мус з вишнею: ідеальне поєднання

Шоколад та вишня – безпрограшне поєднання. Здавалося б, нічого особливого у цих двох, але їхній дует зробить ваш десерт неповторним. Це одне з моїх улюблених поєднань. Ділюсь з вами рецептом шоколадного мусу з вишнею. Це дуже смачно!

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  • Шоколадный мусс-желатин:
  • 200 мл молока
  • 100 мл сливок (1 часть) жирность не менее 30%
  • 200 г черного шоколада
  • 5 г желатина экстра упругого 240 bloom "Happy Baking + 25 мл воды
  • 250 мл сливок (2 часть) жирность не менее 30%
  • Вишнёвая начинка:
  • 200 г вишни без косточки
  • 50 мл воды
  • 15 г кукурузного крахмала
  • 20 г сахарной пудры

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Для приготовления шоколадного мусса замачиваем желатин в воде комнатной температуры (1:5), оставляем на 10-15 минут, чтобы желатин набух.

Шаг 2

Соединяем молоко со сливками (1 часть), прогреваем на огне до парения.

Шаг 3

Соединяем с набухшим желатином

Шаг 4

Соединяем с шоколадом.

Шаг 5

Пробиваем погружным блендером до однородной консистенции.

Шаг 6

Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник, чтобы масса охладилась до температуры примерно 32С.

Масса не должна быть теплой.

Шаг 7

Взбиваем 2 часть сливок до устойчивых пиков

Шаг 8

Объединяем с подготовленной шоколадной основой. Мусс готов.

Шаг 9

Укладываем мусс в прозрачные стаканчики. Убираем в холодильник на несколько часов.

Шаг 10

Для приготовления вишневой начинки смешиваем все ингредиенты. Отправляем в сотейник. И при постоянном помешивание, на среднем огне, доводим до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Провариваем 1 минуту.

Шаг 11

Укладываем поверх застывшего шоколадного мусса.

Джерело:glinskaya.com.ua

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