"Шоколадне" варення зі слив: приготується швидко та просто
Варення зі слив є чудовою заготовкою на зиму. Його можна додавати у випічку, тістечка, чи коли варите компоти.
Рецептом "шоколадного" варення зі слив поділився кулінар Юрій Негрич у своєму instagram. Для його приготування потрібні прості складники.
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Для варення зі слив підготуйте:
- Сливи — 2 кг
- Цукор — 1 кг
- Какао-порошок — 5 столових ложок
- Ванілін — 2 чайні ложки
Для цього варення необхідно обрати не перестиглі плоди. Спочатку сливи треба помити та обсушити, потім витягти з них кісточки.
Сливи засипте половиною порції цукру та відкладіть на добу, аби плоди пустили сік. Рідину треба злити, потім до слив додати какао, ванілін і решту цукру. Перемішайте ягоди, аби сухі складники розподілилися по них рівномірно.
Пересипте сливи у каструлю з товстим дном та поставте на повільний вогонь варитися 40 хвилин. Не забувайте перемішувати.
Простерилізуйте баночки та розкладіть у них варення, закатайте кришками.
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