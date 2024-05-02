Шоколадна сирна паска: перевірений рецепт
Настав час готуватися до Великодня.
сьогодні для вас рецепт перевірений роками.
Шоколадна заварна паска
Інгредієнти:
- сир кисломолочний 5% - 500 г
- яйця – 3 шт.
- тросниковий цукор - 20 г
- вершки 15% - 100 мл
- молоко 2,5% - 100 мл
- мелені горіхи - на свій смак
- какао-порошок – 2-2,5 ст.л.
- апельсинова цедра – 4 ст.л.
- ваніль - за смаком
Спосіб приготування:
▪️Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Пасочницю заздалегідь вистелити марлею. Сир розтерти.
▪️Яйця збити з цукром (не сильно), додати ваніль, вершки і молоко, перемішати.
▪️Отриману суміш поварити на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба!
Зняти з вогню, додати половину какао-порошку та розмішати.
▪️Змішати сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додати апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.
▪️Отриману масу перекласти в пасочницю, поставити під вантаж та прибрати у холодильник на 12 годин.
▪️Готову паску прикрасити за бажанням.