Широкий крій та м‘які тканини: які штани будуть в моді цього сезону

У цьому сезоні ми бачимо повернення традиційних фасонів з інноваційними, модерними елементами. Розглянемо кілька тенденцій, які варто взяти до уваги при оновленні осіннього гардеробу. Про це пише Радіотрек.

Вільний силует

Брюки вільного крою продовжують бути на вершині моди. Вони не лише дарують зручність, а й додають образу невимушеності. Поєднуйте їх із облягаючими топами чи светрами для створення модного контрасту. Традиційні тканини, як-от вовна і твід, стануть оптимальним вибором для прогулянок восени.

Трендові штани - 2024. Джерело: Instagram

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Брюки в стилі мілітарі

Відродження стилю карго привносить у моду нотки авангарду. Цей функціональний дизайн із кишенями та просторим кроєм є чудовим варіантом для активного дозвілля. Комбінуйте їх з об'ємними куртками для створення ідеального повсякденного образу.

Трендові штани - 2024. Джерело: Instagram

Штани з легких матеріалів

Зростає попит на штани з м'яких, легких тканин, таких як бавовна. Вони чудово підходять для прохолодних осінніх днів, коли хочеться відчувати комфорт, не поступаючись стилем. Цей варіант легко поєднується з трикотажними виробами.

Трендові штани - 2024. Джерело: Instagram

Елегантні брюки з завищеною талією

Такі моделі підкреслюють фігуру та створюють вишуканий силует. У комбінації з елегантною блузою або об'ємним светром вони стануть основою вашого осіннього look'у.

Трендові штани - 2024. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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