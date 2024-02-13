Шість ознак, які вкажуть, що ви одягаєтесь дорого та стильно

Дорого-не обов‘язково стильно, а модно – не обов‘язково дорого. Якщо ви хочете підкреслити чи підвищити свій статус одягом та стилем, варто знати, як одягатись та створювати свій образ. Навіть якість тканини варто брати до уваги.

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Про це пише Радіотрек.

Одяг, що підкреслює статус:

Бездоганний крій:

Відсутність супершироких плечей,оверсайз у міру.



Індивідуальне пошиття або одяг від відомих брендів, що гарантує якісну посадку.

Відповідність погоді:

Окремі комплекти одягу та взуття на різні погодні умови.



Грамотна капсула для полегшення комбінування речей.

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Відповідність випадку:

Чіткий розподіл одягу за стилем та призначенням.



Універсальні речі лише як виняток.

Аксесуари:

Підкреслюють стиль та вишуканість:

Шарфи, сумки, прикраси.



Корекція фігури, відтінення обличчя,приховування недоліків.

Важлива правильність та якість:

Сумки чіткої форми.



Елегантна біжутерія.



Відмова від дешевих та недоладних аксесуарів.

Колірна гама:

Нейтральні відтінки:

Монохромні кольори – виграшний варіант.

Підкреслення статусу та елегантності.



Допускаються винятки для створення ексклюзивного стилю.

Охайність:

Обов'язкова умова бездоганного образу:

Чистий та охайний одяг.



Якісні матеріали, що не втрачають вигляд.



Взуття завжди в чистоті.

Стиль заможньої жінки – це не лише дорогий одяг, а й увага до деталей,поєднання елегантності, практичності та охайності. Дотримання цих принципів допоможе створити бездоганний образ, який підкреслить ваш статус та вишуканість.

Нагадаємо, ми вже писали, як виглядати дорого.

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