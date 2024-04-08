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Шашлик "Кавказький", який можна смажити в духовці
Соковито та смачно, ароматно та пряно!
Шашлик Кавказьки - це мій авторський рецепт, рецепт мого тата і дідуся, який став ТОП продажів.
Для рецепту, вам знадобиться:
Свинина (нашийок, вирізка)
Цибуля ріпчаста 10% від ваги м'яса
Сіль, перець чорний, запашний перець, коріандр.
Кинза, базилік, чебрець винятково свіжим.
Зовсім крапельку рослинної олії, якщо на багатті будете смажити, без олії.
Запікаєте в духовці, нанизавши на шампура 180 градусів 45-50 хвилин. На нижній ярус поставте стільник з гарячою водою для соковитості. Смачного.