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Сезон розпочато: як правильно та смачно приготувати спаржу

Ігор Романько

Як правильно смажити та запікати спаржу

Сезон спаржі вже розпочався, тому саме час спробувати нові цікаві рецепти з цією корисною та смачною овочевою культурою. Готуйте свіжу спаржу і насолоджуйтесь неймовірними стравами.

Сьогодні ми поділимось з вами трьома оригінальними рецептами, які неодмінно вам сподобаються. Рецепт опублікували на сайті "Апростроф".

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1. Найпростіший рецепт спаржі:

  • Зріжте нижні кінці спаржі.
  • Відваріть спаржу в підсоленій воді 1 хвилину.
  • Обсмажте на вершковому маслі 2-3 хвилини.
  • Додайте за бажанням подрібнений часник та трішки лимонного соку.

2. Спаржа в духовці:

Інгредієнти:

  • Спаржа
  • Прошуто
  • Сир із травами (сирна намазка)
  • Оливкова олія
  • Цедра

Приготування:

  1. Миємо спаржу, відламуємо кінчики.
  2. Кладемо прошуто, на нього спаржу, змащуємо сиром із травами, загортаємо.
  3. Поливаємо оливковою олією і притрушуємо цедрою.
  4. Ставимо в розігріту до 180° духовку на 15 хвилин.
  5. Даємо страві кілька хвилин охолонути і насолоджуємося!

3. Спаржа з соєвим соусом:

Інгредієнти:

  • Спаржа - 500 г
  • 3-4 дольки часнику
  • 3 ст. ложки оливкової олії
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. ложки цукру
  • 50-60 мл води
  • 2 ст. ложки соєвого соусу
  • Долька лимону
  • Сіль, перець
  • Базилік
  • Твердий сир

Приготування:

  1. Промиваємо спаржу, відламуємо тверді пагони знизу (1-3 см залежить від дозрівання) і зачищаємо її.
  2. На розігріту сковорідку виливаємо олію і додаємо вершкове масло, далі подрібнений часник і даємо хвилинку йому просмажитися.
  3. Додаємо цукор і добре перемішуємо до розчинення.
  4. Викладаємо сюди ж спаржу та 2-3 хв смажимо, перевертаючи пагони - вони мають стати яскраво зеленого кольору.
  5. Додаємо воду, збільшуємо вогонь і накриваємо все кришкою на 4-5 хв.
  6. Знімаємо кришку, перевертаємо спаржу, додаємо соєвий соус, сіль і перець (за смаком) і ще 1-2 хв просмажуємо.
  7. Перед подачею страву слід збризнути лимонним соком, а також потерти пармезаном чи додати шматочки іншого сиру.

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