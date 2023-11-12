Секрет у виборі фаршу і хліба: як уникнути зменшення котлет під час смаження

Якщо ви помічаєте, що магазинні котлети під час смаження зменшуються в розмірах, то це може свідчити про якість продукту. Зазвичай це означає, що у фарші, з якого вони зроблені, відсутні або присутні в мінімальних кількостях соя та різні добавки, які часто використовують для роздування маси м'яса.

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Дійсно якісний продукт має простий склад і виготовлений з якісного м'яса, пише prostoway. В такому випадку, під час смаження, м'ясо стискається, і котлета може зменшити свій розмір. Це відбувається за рахунок витоплення жиру та зменшення обсягу білка.

Однак, якщо ви хочете уникнути зменшення розмірів котлет з натурального фаршу, дотримуйтеся простого правила: у фарші повинно бути не менше 30% батона. Батон можна замінити манкою, крохмалем, відвареною картоплею або пластівцями. Головне, щоб цей інгредієнт виступав як "сполучник", що запобігає зменшенню розмірів котлети під час смаження.

Також важливо враховувати склад фаршу: краще використовувати змішаний фарш, наприклад, з 50% яловичини та 50% свинини. Це додасть котлетам смаку та соковитості. Однак варто пам'ятати, що курячі котлети, незалежно від складу, зазвичай зменшуються під час смаження.

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