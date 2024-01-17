Секрет з Ізраїлю: Як приготувати хек, щоб він смакував краще ніж лосось
Цей рецепт запеченої риби з цибулею і картоплею – це чудовий спосіб приготувати смачну і ситну страву з доступних продуктів. Риба виходить ніжною і соковитою, а цибуля і картопля – хрусткою і ароматною.
Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина". Щоб цибуля вийшла карамелізованою і не мала характерного запаху, додайте в неї під час смаження 1/3 чайної ложки харчової соди. Для більш насиченого смаку можна додати до заливки трохи тертого сиру. Замість шпажок можна використовувати дерев'яні зубочистки.
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Інгредієнти:
- Хек - 2 філе
- Сіль і перець за смаком
- Приправи для риби
- Сухий часник за смаком
- Рослинна олія для змащення
- Цибуля ріпчаста - 600 г
- Сода - 1/3 ч. л.
- Приправа до картоплі
- Вершкове масло - 50 г
- Картопля - 4 шт.
- Яйця - 3 шт.
- Вершки - 100 мл
- Свіжа зелень петрушки - 1 пучок
Приготування:
- Очистіть рибу від шкіри і кісток, розріжте на порційні шматки. Змастіть рибу рослинною олією, посоліть, поперчіть і обваляйте в приправі для риби і сухому часнику. Залиште маринуватися на 20 хвилин.
- Розігрійте в сковороді рослинну олію і обсмажте на ній нарізану цибулю до прозорості. Додайте вершкове масло і соду. Смажте ще 2 хвилини, постійно помішуючи.
- 2/3 цибулі перекладіть в інший посуд. На сковороду, де обсмажувалася цибуля, викладіть порізану на тонкі кружечки картоплю. Посипте її приправою для картоплі. Поверх картоплі викладіть шматки риби. Поверх риби викладіть цибулю, яку відкладали.
- Приготуйте заливку, змішавши і збивши до однорідності яйця з вершками. Залийте страву заливкою і посипте дрібно нашаткованою зеленню петрушки.
- Зверху розкладіть шпажки і накрийте мокрим пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.
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