Секрет з Ізраїлю: Як приготувати хек, щоб він смакував краще ніж лосось

Цей рецепт запеченої риби з цибулею і картоплею – це чудовий спосіб приготувати смачну і ситну страву з доступних продуктів. Риба виходить ніжною і соковитою, а цибуля і картопля – хрусткою і ароматною.

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Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина". Щоб цибуля вийшла карамелізованою і не мала характерного запаху, додайте в неї під час смаження 1/3 чайної ложки харчової соди. Для більш насиченого смаку можна додати до заливки трохи тертого сиру. Замість шпажок можна використовувати дерев'яні зубочистки.

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Інгредієнти:

Хек - 2 філе

Сіль і перець за смаком

Приправи для риби

Сухий часник за смаком

Рослинна олія для змащення

Цибуля ріпчаста - 600 г

Сода - 1/3 ч. л.

Приправа до картоплі

Вершкове масло - 50 г

Картопля - 4 шт.

Яйця - 3 шт.

Вершки - 100 мл

Свіжа зелень петрушки - 1 пучок

Приготування:

Очистіть рибу від шкіри і кісток, розріжте на порційні шматки. Змастіть рибу рослинною олією, посоліть, поперчіть і обваляйте в приправі для риби і сухому часнику. Залиште маринуватися на 20 хвилин. Розігрійте в сковороді рослинну олію і обсмажте на ній нарізану цибулю до прозорості. Додайте вершкове масло і соду. Смажте ще 2 хвилини, постійно помішуючи. 2/3 цибулі перекладіть в інший посуд. На сковороду, де обсмажувалася цибуля, викладіть порізану на тонкі кружечки картоплю. Посипте її приправою для картоплі. Поверх картоплі викладіть шматки риби. Поверх риби викладіть цибулю, яку відкладали. Приготуйте заливку, змішавши і збивши до однорідності яйця з вершками. Залийте страву заливкою і посипте дрібно нашаткованою зеленню петрушки. Зверху розкладіть шпажки і накрийте мокрим пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.

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