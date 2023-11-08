З'їдають за хвилину: Як приготувати найкращий салат із буряка

Приготування салатів з буряка – це швидкий та простий процес завдяки невеликій кількості інгредієнтів. Головне – правильно відварити буряк, щоб він встиг охолонути до приготування.

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Один із варіантів салату із буряка – це поєднання цього коренеплоду з сиром. Для цього салату ви можете використовувати будь-який сир, такий як фета, бринза або Адигейський, пише сайт odnaminyta.com.

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Інгредієнти:

1 буряк;

2 яйця;

1 цибулина;

200 г сиру;

3 ст. ложки олії;

сіль та перець за смаком;

зелень (петрушка, кінза або зелена цибуля);

насіння чіа, льону або кунжуту.

Приготування:

Наріжте сир на невеликі кубики. Відварені яйця розріжте пополам і кожну половину поділіть на 6 шматочків. Половину цибулі наріжте півкільцями. Відварений, очищений і охолоджений буряк також наріжте на кубики. Дрібно нарубайте зелень (петрушку, кінзу або зелену цибулю) ножем і додайте до інших інгредієнтів. Соліть, поперчіть за смаком і додайте олію. Також додайте насіння чіа, льону або кунжуту для прикраси. Перемішайте всі інгредієнти і можна подавати на стіл.

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