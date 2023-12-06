Зробите тільки гірше: Названо 5 найпопулярніших та шкідливих зимових лайфхаків для авто

У відвертій взаємодії з інтернетом та іншими водіями, часто можна зустріти невичерпний потік порад щодо догляду за автомобілем взимку.

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Але, на жаль, деякі з них можуть призвести до неприємних наслідків. На сайті 5692.com розповіли, як уникнути деяких поширених помилок.

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1. Обробка стекол оцтом

Один із популярних лайфхаків радить використовувати оцет для усунення запотівання вікон або прискорення їх розмерзання. Проте це може завдати шкоди, оскільки оцет – корозійний матеріал, і його застосування може залишити непоправні сліди на вікнах.

2. Додавання ацетону або бензину до солярки

Ще один неправильний лайфхак полягає в додаванні ацетону або бензину до солярки, щоб розрідити рідину і полегшити запуск авто. Сучасні технології автомобільного двигуна не сприймають цей метод, і його використання може призвести до проблем у роботі транспортного засобу.

3. Зубна паста на фарах

Використання зубної пасти на фарах для їх очищення – це поганий варіант, оскільки зубна паста містить абразивні частинки, які можуть стратити лак з фар. Краще використовувати спеціальні засоби для відновлення фар.

4. Відкриття замку за допомогою "ведмедика"

Засіб WD-40 може вбити замок автомобіля, оскільки його вплив на замковий механізм може закиснути його. Для відкриття замка краще використовувати спеціальні розморожувачі.

5. Підняття щіток зі скла взимку

Лайфхак з підняттям двірників, щоб вони не примерзли до вікна, може здатися привабливим. Проте це може призвести до розтягнення пружин механізму, що у свою чергу спричинить неефективне витирання скла. Краще підкладіть під них щось невеличке, наприклад, коробку сірників.

Пам'ятайте, що правильний догляд за автомобілем взимку – це ключ до його надійності та довговічності. Використовуйте лише перевірені методи та засоби, щоб уникнути неприємних сюрпризів на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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