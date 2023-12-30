Зробите тільки гірше: як не варто боротись з похміллям

Існує багато міфів про те, як позбутися похмілля. Один з найпоширеніших – що для цього потрібно добре попаритися в бані або сауні. Насправді, будь-яке фізичне навантаження або підвищена температура при похміллі можуть призвести до проблем із серцем і тиском.

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Про це пише Радіотрек.

Ще один міф – що похмілля можна позбутися, з'ївши жирний сніданок. Насправді, після надмірного вживання алкоголю краще їсти легку їжу, багату білками та вітамінами.

Не варто також пити міцний чай або каву, а також енергетичні напої. Вони дратують нервову систему і призводять до ще більшого зневоднення.

Самостійно приймати лікарські препарати від похмілля також не рекомендується. Вони можуть нашкодити організму.

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Найкращий спосіб позбутися похмілля – це не напиватися взагалі. Але якщо ви все ж перебрали, то дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Пийте багато рідини, особливо негазованої води.

Спробуйте з'їсти легкий сніданок, наприклад, кашу, омлет або тости.

Прийміть сорбент, наприклад, активоване вугілля або смекта.

Якщо головний біль дуже сильний, випийте таблетку анальгетика.

Якщо похмілля не проходить протягом декількох днів, слід звернутися до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно пити на Новий рік, аби зранку не було похмілля.

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