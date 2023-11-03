Зробите тільки гірше: дизайнери назвали три пункти, на яких краще не економити під час ремонту

Ремонт – діло дуже витратне, тому логічно, що всі ми хочемо на ньому зекономити. Але є речі, на які краще витратити більше, щоб потім не переробляти знову.

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Про це пише Радіотрек.

Дизайн-проєкт

Це не лише питання вибору кольорів для стін або подушок. Важливо також ретельно розробити план розміщення електричних точок, розеток та вимикачів. Без належного проєкту, багато людей забувають про важливі деталі.

Бригада робітників

Знайти чесних та професійних робітників може важко. Витрати на досвідчених майстрів варто вважати інвестицією в якість робіт. Якщо хороших фахівців потрібно зачекати, це варто зробити. Однак важливо залишати контроль над процесом, навіть якщо ви наймаєте професіоналів.

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Система водопостачання та сантехніка

На сантехніці та внутрішніх водопровідних системах краще не заощаджувати. Ремонт чи заміна цих систем завжди обходиться набагато дорожче, ніж вчасно інвестувати в якісні матеріали та роботу. Обирайте відомих виробників та добре досліджуйте ринок для знаходження оптимального рішення щодо ціни та якості.

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