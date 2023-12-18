Зробить риси обличчя м’якшими та ніжнішими: названо наймоднішу стрижку 2024 року

Котяча стрижка, яка була популярна в 1960-х роках, знову повертається в моду. Цей стильний і практичний варіант підійде жінкам з будь-яким типом волосся і будь-яким типом обличчя.

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Про це пише Радіотрек.

Особливості котячої стрижки

Котяча стрижка передбачає довжину волосся по плечі або трохи нижче. Волосся стрижуть шарами, причому кожен шар повинен бути на 1-2 сантиметри довшим за попередній. Це створює ефект об'єму і робить зачіску більш пишною.

Котяча стрижка не вимагає особливого догляду. Волосся можна укладати як за допомогою фена, так і просто накрутити пальцями.

Переваги котячої стрижки

Об'єм. Котяча стрижка ідеально підходить для тонкого волосся, оскільки створює ефект об'єму.

Практичність. Ця стрижка не вимагає особливого догляду і легко укладається.

Універсальність. Котяча стрижка підходить жінкам з будь-яким типом волосся і будь-яким типом обличчя.

Якщо ви шукаєте стильну і практичну зачіску, котяча стрижка - це відмінний варіант.

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Ось кілька порад, як правильно вибрати котячу стрижку:

Враховуйте свій тип волосся. Якщо у вас тонке волосся, попросіть майстра зробити більше шарів, щоб створити ефект об'єму.

Враховуйте свій тип обличчя. Якщо у вас кругле обличчя, попросіть майстра зробити стрижку з асиметричними краями, щоб витягнути обличчя.

Попросіть майстра показати вам різні варіанти котячої стрижки, щоб ви могли вибрати той, який вам найбільше підходить.

Нагадаємо, ми вже писали, які три стильні зачіски на коротке волосся.

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