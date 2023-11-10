Скидає листя та в‘яне: квітникарі підказати дієвий лайфхак, який покращить стан герані

Герань, славиться своєю невибагливістю, але іноді може стати капризною. Зазвичай, зміни в її стані свідчать про недбалий догляд за нею. Важливо пам'ятати, що для даної рослини важлива стабільність, вона не переносить постійних змін в умовах оточуючого середовища.

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Про це пише Ukr.media.

Крім цього, герань не терпить пересушеного повітря і низьких температур. Тому взимку рекомендується перемістити її з вікна глибше в кімнату, де вона буде захищена від різких температурних коливань, оскільки під час опалювального сезону батареї можуть висушувати листя рослини, а контакт із холодним склом може призвести до замерзання.

У кімнати герань також може почати відчувати брак світла, тому важливо забезпечити їй додаткове освітлення. Для цього можна використати яскраві лампи денного світла або спеціальні світильників для рослин.

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Полив герані також важливо здійснювати правильно. Пам'ятайте, що вона не любить, коли вода потрапляє на її листя. Рекомендується поливати квітку через піддон, уникаючи надмірної вологості.

Крім цього, герань потребує регулярного додаткового живлення. Для годування рослини використовуйте солодку воду, оскільки пеларгонія відома своєю любов‘ю до солодкого. Розчиніть 1 чайну ложку цукру в 1 літрі води і полийте грунт. Також можна просто покласти щіпку цукру безпосередньо в горщик.

Нагадаємо, ми вже писали, як стимулювати ріст герані.

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