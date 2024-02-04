Збій в Дії і рекордна кількість голосів: Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні

Нацвідбір на Євробачення 2024 в Україні відбувся у суботу, 3 лютого. Однак, через технічний збій у застосунку Дія, переможців оголосили у неділю, 4 лютого.

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У фіналі відбору перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria". Дівчата представлятимуть Україну на пісенному конкурсі у Мальме, Швеція.

У застосунку Дія за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців, що є рекордним показником. Для порівняння, у минулому році до голосування долучилося всього 166 тисяч глядачів.

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки щиро вірять в перемогу правди, однак “в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними".

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