Сантехнік підказав, як просто зменшити рахунки за опалення

Взимку чимало людей бояться великих рахунків за опалення. Простий пристрій може допомогти потенційно вдвічі зменшити рахунок.

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Сантехнік розповів розумне рішення, яке могло б допомогти заощадити суму на рахунку за опалення. Йдеться про використання термостатичного радіаторного вентиля, повідомляє Express.co.uk.

"Цей пристрій заощадить ваші гроші, якщо ви знаєте, як ним правильно користуватися", – розповів фахівець.

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Більшість людей, коли вмикають центральне опалення, обігрівають весь свій будинок. Це кожна кімната в будинку, де є радіатор.

Пристрій дає споживачам вибір відмовитися від використання радіаторів у певних приміщеннях, таким чином дозволяючи їм економити на газі.

Однак будьте обережні з цвіллю, коли радіатори не працюють. Різниця температур може спричинити конденсат і цвіль.

Конденсаційна вологість виникає через те, що вода з повітря проникає в холодні стіни, тому збереження тепла в приміщенні зменшить кількість конденсату, який утворюється.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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