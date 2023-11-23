Сантехнік пояснив, які помилки в рази збільшують рахунки за опалення

Чимало людей утримується від включення опалення через високі рахунки. Втім, на теплі можна заощадити, якщо правильно використовувати опалення.

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Експерти попереджають про типові помилки, через які рахунки за опалення можуть збільшуватися. Про це повідомляє Express.co.uk.

На думку експертів, найефективніший спосіб знизити витрати взимку – це правильно використовувати опалення та контролювати таймери. Таймери та термостати дозволяють ефективніше керувати системою.

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Спробуйте не регулювати термостат вручну. Кращий метод – це встановити час, коли опалення вмикатиметься трохи раніше, щоб дім прогрівся.

Постійне увімкнення опалення, яким би низьким воно не було, коштуватиме значно дорожче. Кип’ятіння споживає більше енергії, щоб нагріти радіатор, але вартість набагато менша, ніж утримання кип’ятіння в роботі 24 години на добу.

Додатковим, але часто забутим методом запобігання непотрібним витратам є забезпечення належної роботи термостата, оскільки його поломка може призвести до швидкого збільшення витрат.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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