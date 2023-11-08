Сантехнік пояснив, як підвищити ефективність котла

Багато людей шукають способи заощадити гроші на рахунках за електроенергію. Сантехнік стверджує, що одна проста зміна у котлі може зробити його ефективнішим, одночасно зменшивши рахунки за електроенергію.

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Аллен Харт запропонував знизити максимальну температуру подачі на котлі, щоб заощадити гроші. Про це повідомляє Express.co.uk.

Температура подачі – це температура, до якої котел нагріває воду перед тим, як вона потече до радіаторів. Котел нагріває воду до температури подачі, яка зазвичай становить 80 градусів.

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Однак, якщо у вас комбінований котел, ви можете зробити просту заміну, яка може заощадити гроші на рахунках за електроенергію. Замість того, щоб залишити температуру за замовчуванням, сантехнік встановив її на 65 градусів як для опалення, так і для гарячої води.

Однак Аллен попередив, що ті, у кого є бойлер з гарячою водою, не повинні знижувати температуру подачі занадто низько. Варто підтримувати температуру близько 60 градусів, щоб уникнути розмноження бактерій і мікробів.

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