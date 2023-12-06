Сантехнік пояснив, як легко позбутися нальоту на душовій лійці

Душові лійки гостро потребують очищення, якщо вони розбризкуються нерівномірно або вкриті вапняним нальотом. Щоб усунути цю неприємність, експерти поділилися тим, як їх правильно мити без шкідливих хімікатів.

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Щоб очистити душові лійки, простим домашнім рішенням є білий оцет. Позбутися нальоту можна всього за чотири прості кроки, повідомляє Express.co.uk.

Почніть із того, що зніміть душову лійку з ручки й помістіть її у відро. Наповніть ємність оцтом і максимально розберіть душову лійку, наприклад, зніміть передню частину.

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Якщо використовується теплий або гарячий оцет, залиште насадку для душа на 30 хвилин за раз, якщо холодний – замочіть її на ніч. Наступного дня почистіть лійку зубною щіткою, щоб переконатися, що вапняний наліт видалено.

Для тих, хто має фіксовану душову лійку, яку не можна зняти, наповніть поліетиленовий пакет оцтом і надійно зав’яжіть його гумовою стрічкою навколо душової лійки. Потім, як і в попередньому способі, залиште на ніч для просочування. Наступного дня запустіть душ, щоб побачити, чи вода плавно тече вниз.

Нагадаємо, ми розповіли, як відмити наліт на посуді за допомогою порошку, приготованого вдома.

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