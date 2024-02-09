Найсмачніший рецепт гарбузового супу: головне обрати правильно гарбуз
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В осінньо-зимовий сезон я досить часто дегустую супи з гарбуза. І мене завжди накриває нестримним потоком солодкого смаку, що, звичайно, дещо заважає в гарбузовому супі. Та все ж одного разу мені вдалося знайти найсмачніший рецепт цієї страви, яким я із особливим задоволенням ділюся з вами!
Але спочатку поради щодо вибору гарбуза:
-беріть яскраві за кольором м’якоті сорти чим яскравіше, тим смачніше;
-аналогічно і за смаком спробуйте сирий гарбуз, і ви відразу зрозумієте його характеристики;
-найбільше мені подобаються довгасті сорти та "Ромашка", "Мускат";
-рекомендую також спробувати фреш з гарбуза він дещо схожий на морквяний, але має більш витончений смак!
ІНГРЕДІЄНТИ:
-600-700 г печеного гарбуза з чебрецем
-100 г городньої цибулі
-300 г консервованих томатів у власному соці Пелаті
-20 г жовтої пасти каррі або суха суміш
-гарбузове насіння, гарбузова олія
-олія для смажіння і запікання
ПРОЦЕС:
Очистіть гарбуз, наріжте на довільні шматки, скропіть оливковою олією і посипте сіллю свіжі гілочки чебрецю. Запікайте в духовій шафі під фольгою або в рукаві протягом 30 хвилин за температури 200°С. Потім я відкриваю і ще хвилин 10 печу - підсушую гарбуз.
взимку я використову томати Пелаті, але якщо є свіжі - то треба їх узяти у 2-чі більше і попередньо бланширувати, щоб зняти шкірку.
3. Наріжте цибулю. На середньому вогні обсмажте до легкого рум’янцю, додайте томати і протушкуйте ще хвилин 10
4. Додаю запечений гарбуз, навіть з рідиною, якщо є на деко, додаю овочевий бульйон або воду, доводжу до кіпіння і занурувальним блендером перетворюю все у пюре. Водою регулюю бажану густоту.
5. Додайте сіль і за смаком ще пасти каррі. Подавайте страву гарячою, поливши гарбузовою олією та посипавши трохи підсушеним гарбузовим насінням.
До речі, можна також додавати кокосові вершки - як прикрасу або для урізноманітнення смаку вже під час подачі страви. Також цей рецепт підійде на Великий піст. Смакуйте із задоволенням!