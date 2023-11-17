Найсмачніший рецепт: Як швидко приготувати курячу печінку всього за 15 хвилин

Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився корисним лайфхаком, як швидко та смачно підготувати курячу печінку. За його рекомендаціями, для досягнення смачного результату, варто використовувати суміш олії та масла у співвідношенні 2:1 під час смаження.

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Також важливо зауважити, що солити печінку Клопотенко радить вже після завершення процесу приготування. Про це кулінар пише на своїй сторінці у Facebook.

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Інгредієнти:

Куряча печінка

Олія

Масло

Борошно

Сіль (додавати після смаження)

Порядок приготування:

Очистіть печінку від плівки та наріжте на шматочки. Виваляйте кожен шматочок в борошні на тарілці. Розігрійте олію та масло на сковороді. Обсмажуйте печінку до готовності протягом 15 хвилин.

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