Найменші породи котів: фото та характеристики

Існує ціла низка порід кішок, які вражають своїми мініатюрними розмірами та вишуканими рисами. Однак їхня "компактність" – це не основний привілей цих порід.

Мініатюрні породи кішок є результатом природних мутацій або цілеспрямованої гібридизації. Однією з найвідоміших карликових порід є манчкін — кішка, яка з'явилася природним шляхом і стала основою для багатьох сучасних мініатюрних порід.

Породи цих кішок поділяються за двома основними критеріями: зростом або вагою. До першої категорії належать кішки з короткими кінцівками та невеликим тілом, а до другої — тварини, вага яких не перевищує 4 кг. Також серед маленьких порід є кішки зі звичайною статурою, але дуже компактними розмірами.

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Ось найпоширеніші мініатюрні породи кішок:

Сінгапурський кіт

Сінгапурський кіт. Джерело: kotomaniya.com.ua

Вважається однією з найменших кішок на планеті. Попри свої скромні розміри, сінгапури – справжні активісти. Вони неймовірно грайливі та ласкаві, а їхня шерсть має унікальний відтінок сепії.

Манчкін

Манчкін. Джерело: kotomaniya.com.ua

Ці коти відомі своїми короткими лапками, які нагадують лапки такси. Попри незвичну зовнішність, манчкіни дуже життєрадісні та енергійні. Вони легко адаптуються до будь-якого середовища і стануть чудовим компаньйоном для всієї родини.

Американський керл

Американський керл. Джерело: kotomaniya.com.ua

Головна особливість цієї породи – закручені назад вуха. Але це не єдине, чим вони приваблюють. Американські керли дуже ласкаві, товариські і легко навчаються різних команд.

Корніш-рекс

Корніш-рекс. Джерело: pro-kotikov

Ці коти з кучерявим хутром схожі на м'які плюшеві іграшки. Їхнє хутро практично не линяє, що робить їх ідеальними для людей, які страждають на алергію. Корніш-рекси дуже активні і грайливі, але водночас і дуже ласкаві.

Девон-рекс

Девон-рекс. Джерело: purina.ua

Ще одна порода з кучерявим хутром, але з більш вираженими ельфійськими рисами. Девони дуже розумні, товариські і люблять увагу. Вони швидко прив'язуються до своїх власників і стають справжніми членами сім'ї.

Сіамська кішка: хоча сіамські кішки не є найменшими в світі, вони мають дуже витончену і струнку статуру. Їхній характер також дуже специфічний – вони дуже розумні, цікаві і люблять бути в центрі уваги.

Нагадаємо, у Румунії оголосили про нову породу котів, які отримали назву трансильванські.

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