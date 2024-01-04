Садівники розповіли, які квіти можна висаджувати у січні

Січень – один із найспокійніших місяців у садівничому календарі. Втім, упродовж цього місяця можна висаджувати певні квіти.

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В ідеалі садівники хочуть висаджувати тюльпани восени, коли земля ще м’яка і придатна для роботи. Однак садити їх у січні все одно можна, повідомляє Express.co.uk.

Після перших заморозків садівники можуть вважати, що дні посадки цибулин закінчилися. Але поки земля придатна для роботи, можна садити цибулини.

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Це означає, що садівники можуть висаджувати цибулини в січні – якщо вони зможуть викопати достатньо глибоку яму. Тюльпани, висаджені зараз, можуть зацвісти трохи пізніше, ніж посаджені в листопаді, але все одно чудово виглядатимуть.

Для тих, хто хоче, щоб їхні тюльпани росли в землі, цибулини потрібно садити якомога глибше – не менше чотирьох сантиметрів. Переконайтеся, що вони мають хороший дренаж, тому що, хоча вони абсолютно стійкі до холоду, найбільшим ворогом є гниття у вологому ґрунті.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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