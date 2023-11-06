Садівники пояснили, як не треба обрізати рослини у саду: зробите тільки гірше

Для садівників, які хочуть, щоб їхні рослини процвітали, обрізка має важливе значення. Існує чимало поширених помилок, яких допускаються під час виконання цієї поширеної роботи в саду.

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Уникнення цих помилок означає збереження гарного вигляду рослин та їхнього здоров'я. Про це повідомляє Express.co.uk.

Садівники повинні знати, що кожна рослина має свій оптимальний сезон обрізки, і якщо робити це в невідповідний час, це може піддати рослині стрес. Щоб уникнути цього, досліджуйте кожен вид рослин у саду та визначте, коли їх краще обрізати.

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Використання тупих або брудних інструментів може пошкодити рослинну тканину, що призведе до хвороб. Надмірне обрізання може призвести до голодування рослини, видаляючи занадто багато листя, необхідних для фотосинтезу.

Під час обрізання важливо стежити за тим, щоб зрізати під правильним кутом і в правильному місці. Деякі садівники проводять обрізку, не враховуючи природну форму рослини.

Мертві, хворі та пошкоджені гілки завжди повинні йти першими. Важливо мати чітке уявлення про те, як садівники хочуть, щоб рослина виглядала, і обрізати з цією метою.

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