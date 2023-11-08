Садівники назвали квіти, які варто посадити у листопаді, щоб вони розквітли навесні

Листопад – дуже хороший місяць для посадки дерев, кущів, живоплотів і багаторічних рослин. Це також ідеальний час для посадки тюльпанів як у горщики, так і в землю.

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Висадка рослини зараз також означає, що садівники матимуть менше роботи наступного року навесні. Про це повідомляє Express.co.uk.

Ідеальний час для посадки тюльпанів – з початку листопада. Найкраще вони будуть на сонячному, але захищеному місці в добре дренованому ґрунті. Вони також можуть рости в горщиках у багатоцільовому компості без торфу.

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Головне для всіх тюльпанів – переконатися, що вони мають хороший дренаж. Важливо посадити їх якомога глибше. Тим міцнішим і прямішим буде стебло".

Гіацинти

Важливо дати їм трохи тіні, але зазвичай їх найкраще виставляти біля доріжок і дверей. Вони віддають перевагу помірно родючому ґрунту.

Цибулини слід висаджувати на 10 см у землю з 7,5 см між ними. Якщо вирощувати в горщику, їм знадобиться ґрунт без торфу з дренажними отворами.

Нагадаємо, перед настанням холодної пори року, дачники починають готуватися до зими. У цей період однією з важливих процедур є захист рослин у саду від шкідників. Для цього можна використати домашній засіб, приготований на основі відомого добрива.

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