Садівники назвали найкращий час для поливу рослин влітку, і це не ранок

Садові рослини в спекотну погоду сильно залежать від води. Однак також важливий час, коли здійснюється полив.

Фахівці з садівництва стверджують, що часта помилка полягає в поливі занадто часто і в невідповідний час. Про це повідомляє Express.co.uk.

Часто поливати садові рослини один раз на день протягом літніх місяців, але це часто залежить від погоди та типу ґрунту. Рослини зазвичай ненавидять полуденний полив влітку.

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Це пов’язано з тим, що температура підвищується, а швидкість випаровування прискорюється в середині дня. Вода швидко випаровується, висушуючи ґрунт і позбавляючи рослину кисню.

Професіонали садівництва радять уникати цього часу для поливу садових рослин, оскільки це найспекотніша частина дня. Натомість влітку краще почекати до вечора, оскільки полив під час повного сонця може призвести до опіків рослин.

Вечірній полив є найкращим часом, оскільки це призведе до того, що рослини заберуть більше води та зменшать випаровування. Однак садівникам слід пам’ятати, що у вологу погоду слимаки можуть притягнутися до вологого ґрунту, тому постарайтеся, щоб вода була спрямована прямо на ґрунт.

Якщо рослини потребують рясного поливу або погода особливо спекотна, поливайте також дуже рано вранці. Поливаючи рослини, обов’язково робіть це глибше і якомога ближче до коренів.

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