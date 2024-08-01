Садівники назвали головні завдання, які потрібно виконати в саду у серпні

У серпні очікується багато теплих днів, тому це ідеальний час, щоб вийти в сад і виконати деякі роботи. Садівники виділяють низку завдань, які варто робити саме цього місяця.

Виконання певних робіт принесе користь саду та сприятиме більшому цвітінню. Про це повідомляє Express.co.uk.

Жоржини

Серпень – ідеальний час для розсади жоржин та інших багаторічних рослин, щоб заохотити більше квітів до цвітіння. Усунення мертвих суцвіть стимулює рослину до більшого цвітіння. Використовуючи пару чистих, гострих секаторів або ножиць, зріжте трохи вище або нового набору листя, нової бруньки або бічної пари.

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Обріжте троянди та лаванду

Обрізка лаванди та троянд може зберегти рослини охайними. Для лаванди найкраще обрізати після закінчення цвітіння, щоб зберегти компактну форму куща.

Подібним чином, серпень також є гарним часом для обрізки троянд. Садівники пропонують видаляти до третини стебел, які відцвіли, а решту підв’язувати до опор.

Регулярний полив

Найкраще поливати рослини рано вранці або ввечері та уникати поливу рослин у розпал спеки. Під час спеки горщики та підвісні кошики потрібно поливати кілька разів на день.

Посійте витривалі однорічники

Серпень – чудовий час, щоб почати готуватися до майбутнього цвітіння. Посіявши витривалі однорічники на сонячних місцях зараз, можна забезпечити раннє літо наступного року. Бажано сіяти насіння акуратними рядами, оскільки так їх легше прополювати.

Підготовка до осені

Серпень – гарний час, щоб подумати наперед. Можна висадити кілька осінніх цибулинних рослин, таких як безлистник, штернбергія і неріни. Закопайте цибулини на глибину втричі більшу, за розмір самої цибулини, та добре полийте.

Нагадаємо, раніше садівник пояснив, як часто потрібно обрізати троянди, щоб спонукати повторне цвітіння.

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