Садівники пояснили, які рослини обов'язково треба обрізати у грудні

Обрізка є важливою справою в саду навіть взимку. Попри прохолодну погоду є рослини, які буде дуже корисно обрізати в грудні.

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Обрізка проводиться, щоб контролювати розмір і форму рослини та підтримувати її здоров’я, але в цю пору року обрізка також допоможе максимізувати ріст і сприяти цвітінню. Девід Домоні, провідний садівник пояснив, що слід приділити першочергову увагу в грудні обрізці кущів і живоплотів, повідомляє Express.co.uk.

Головне пам’ятати, що зрізати стебла потрібно сміливо. Тому що це надсилатиме сигнали рослині, щоб випустити багато нової порослі навесні.

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Кущі слід обрізати в цю пору року, поки рослина перебуває в стані спокою. Але кущі, які цвітуть на початку року навесні, слід залишити в спокої.

Рослини, які зараз можна обрізати, включають кущі троянд, гамамеліс, зимовий жасмин, а також листяні сорти. Щоб обрізати кущ, знадобляться чисті та гострі ножиці.

Потрібно визначити найстаріші гілки чагарнику, які мають бути темніше коричневими та товщі, ніж більш здорові гілки. Також варто видалити мертві, хворі та вмираючі гілки.

Після того, як кущ буде обрізаний, його потрібно буде негайно полити і дати живильний рослинний корм.

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