Садівниця пояснила, як правильно обрізати троянду, щоб отримати максимум квітів наступного року

Троянди є одними з найпоширеніших квітів у садах, але садівники повинні знати, що вони дуже чутливі до хвороб взимку. Чорна плямистість – одне з найсерйозніших захворювань троянд, яке спричиняє темні плями на листках троянд.

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Позбутися чорної плямистості в саду може бути дуже важко, але, на щастя, запобігти цьому дуже легко і зберегти троянди здоровими. Садівниця пояснила, як найкраще обрізати троянди в цю пору року, повідомляє Express.co.uk.

Обрізайте троянди між листопадом і кінцем лютого, можливо, березня. Саме тоді, коли рослина в стані спокою і до того, як виростуть нові бруньки.

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Вона пояснила, що під час обрізання важливо, щоб центр рослини троянди був максимально відкритим, щоб забезпечити циркуляцію повітря, що є ефективним способом запобігання хворобам.

Ще одна річ, про яку слід пам’ятати – це будь-які гілки, що схрещуються, оскільки вони можуть пошкодитися, коли виростуть пізніше. Обрізайте під кутом 45 градусів від будь-яких бутонів троянд, які є невеликими горбиками вздовж стебла на рослині.

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